Foire Saint-Martin Soissons, 6 novembre 2021, Soissons.

Foire Saint-Martin Soissons

2021-11-06 – 2021-11-28

Soissons Aisne Soissons

0 0 0 Manèges à sensation, manèges enfantins, jeux sont au rendez-vous pour cette nouvelle édition de la Foire Saint-Martin ! Sans oublier les gaufres, crêpes et les friandises pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Feu d’artifice : Samedi 13 novembre à 22h00

Animations musicales : dimanche 14 novembre de 15h à 18h

Tarifs réduits : les mercredis 17 et 24 novembre

Manèges à sensation, manèges enfantins, jeux sont au rendez-vous pour cette nouvelle édition de la Foire Saint-Martin ! Sans oublier les gaufres, crêpes et les friandises pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Feu d’artifice : Samedi 13 novembre à 22h00

Animations musicales : dimanche 14 novembre de 15h à 18h

Tarifs réduits : les mercredis 17 et 24 novembre

+33 3 23 59 90 00

Manèges à sensation, manèges enfantins, jeux sont au rendez-vous pour cette nouvelle édition de la Foire Saint-Martin ! Sans oublier les gaufres, crêpes et les friandises pour le plus grand plaisir des petits et des grands !

Feu d’artifice : Samedi 13 novembre à 22h00

Animations musicales : dimanche 14 novembre de 15h à 18h

Tarifs réduits : les mercredis 17 et 24 novembre

OT du Soissonnais

Soissons

dernière mise à jour : 2021-11-02 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – OT du GrandSoissons