Foire Saint-Martin Aumale, 10 novembre 2021, Aumale.

Foire Saint-Martin Aumale

2021-11-10 – 2021-11-10

Aumale Seine-Maritime

Pour cette nouvelle édition, la ville renoue avec les animations qui ont fait son succès :

Exposition d’animaux (bovins, ovins, chevaux, poneys), grande exposition de matériel agricole et voitures automobiles neuves et d’occasion, commerçants ambulants, et fête foraine envahiront les rues.

Les différents concours et la remise des prix en mairie seront à nouveau à l’ordre du jour.

Pour la première fois, et à leur demande, des commerçants habitués du marché du samedi matin devraient rejoindre le lot des exposants.

Réservez votre place dans un des restaurants Aumalois, beaucoup font des traditionnelles “tripes”.

Et pour ceux qui le souhaitent, les poissonniers proposeront les tout aussi traditionnels harengs.

Enfin, sous la Halle au Beurre se tiendra une exposition sur le thème « Dessine-moi ta commune de demain » avec le partenariat des écoles Lucie Aubrac et Jeanne d’Arc.

Fête foraine tout au long du weekend !

Infos :

– Mairie – 02 35 93 40 50

– Syndicat d’initiative d’Aumale – 02 35 93 41 68

