Foire Saint-Luc Yvetot, 15 octobre 2021, Yvetot. Foire Saint-Luc 2021-10-15 – 2021-10-18 Rue Rétimare Place du Champs de Foire

Yvetot Seine-Maritime Yvetot Du 15 au 18 octobre 2021, les amateurs de sensations fortes, de croustillons et de manèges en tout genre ont rendez-vous sur le Champ de Foire pour la Foire de la Saint-Luc. Horaires d’ouvertures :

Vendredi 15 octobre – à partir de 18h

Samedi 16 et Dimanche 17 octobre – à partir de 14h

Lundi 18 octobre – à partir de 16h30

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE dernière mise à jour : 2021-09-30 par Yvetot Normandie Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Seine-Maritime, Yvetot Autres Lieu Yvetot Adresse Rue Rétimare Place du Champs de Foire Ville Yvetot lieuville 49.61784#0.76754