Saint-Méen-le-Grand

26 juin 2021

Saint-Méen-le-Grand 35290 Saint-Méen-le-Grand La ville de Saint-Méen-le Grand a été fondée à l’intersection d’anciennes voies romaines. Cette situation privilégiée favorisa le commerce et les échanges.

Autrefois les grandes foires se déroulaient autour des grandes halles du centre ville détruites depuis. Chaque année Saint-Méen-le-Grand vous invite à participer à la Foire Saint Jean. Cette année, de nombreuses animations seront au programme :

-Manèges et château gonflable pour les enfants

-Tombola des commerçants avec des bons d’achat à gagner

contact@pays-stmeen-tourisme.fr +33 2 99 09 58 04 http://www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com/

dernière mise à jour : 2021-06-09

