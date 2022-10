Foire Saint Denis Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Méen-le-Grand

Foire Saint Denis Saint-Méen-le-Grand, 12 octobre 2022, Saint-Méen-le-Grand. Foire Saint Denis

Centre-ville Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

2022-10-12 – 2022-10-12 Saint-Méen-le-Grand

Ille-et-Vilaine Saint-Méen-le-Grand La ville de Saint-Méen-le Grand a été fondée à l’intersection d’anciennes voies romaines. Cette situation privilégiée favorisa le commerce et les échanges.

Autrefois les grandes foires se déroulaient autour des grandes halles du centre ville détruites depuis. Chaque année Saint-Méen-le-Grand vous invite à participer à la Foire Saint Jean. Déambuler dans la ville, à l’occasion des grandes foires, c’est l’éveil des sens ! Au détour des stands, humez-les produits du terroir, assistez à la danse des couleurs des étals. Succomberez-vous à l’irrésistible « tchatche » des chalands ?

Laissez vous porter, le bonheur de chiner, de découvrir, de fureter, la foire c’est une vraie chasse aux trésors. Cette manifestation est organisée par l’Union du Commerce, le mercredi 12 octobre en Centre-Ville. contact@pays-stmeenmontauban-tourisme.fr +33 2 99 09 58 04 http://www.pays-stmeenmontauban-tourisme.com/ Saint-Méen-le-Grand

dernière mise à jour : 2022-10-06 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Méen-le-Grand Autres Lieu Saint-Méen-le-Grand Adresse Centre-ville Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Ville Saint-Méen-le-Grand lieuville Saint-Méen-le-Grand Departement Ille-et-Vilaine

Foire Saint Denis Saint-Méen-le-Grand 2022-10-12 was last modified: by Foire Saint Denis Saint-Méen-le-Grand Saint-Méen-le-Grand 12 octobre 2022 Centre-ville Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN ille-et-vilaine Saint-Méen-le-Grand

Saint-Méen-le-Grand Ille-et-Vilaine