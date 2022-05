FOIRE RURALE ET ARTISANALE DE DELME Delme Delme Catégories d’évènement: Delme

Delme Moselle Delme 62ème foire agricole de Delme: stands divers, artisanat, de bons produits locaux, matériel agricole,voitures, les chevaux Ardennais,sans oublier le spectacle équestre de la Canterra de Niderviller, aviculture, moutons…,salon du livre avec des écrivains locaux pour enfants et adultes,peintres…. différentes associations. Manèges, restauration à midi. Entrée libre si.delme@wanadoo.fr Rue Saint-Exupéry Champ de foire Delme

