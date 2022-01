Foire Place du champ de foire Lencloître Catégories d’évènement: Lencloître

Foire Place du champ de foire, 3 décembre 2018, Lencloître.

le lundi 3 décembre 2018 à 07:00

Chaque premier lundi du mois, la foire de Lencloître accueille plusieurs milliers de visiteurs. Installée place du Champ-de-Foire, elle rassemble en moyenne 280 commerçants ambulants. Foire mensuelle de Lencloître Place du champ de foire Place du champ de foire lencloître Lencloître Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2018-12-03T07:00:00 2018-12-03T13:00:00

