Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne place du 14 juillet Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne Saint-Léonard-de-Noblat Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du Champ de Mars et en centre-ville. Gratuit. Rens. : 05 55 56 00 13 Venez trouver l’ambiance des marchés où se côtoient tous types de produits de bouche mais aussi des des vêtements, plants de fleurs et de légumes, des canards, des poulets ….. Rdv de 8h30 à 12h30 le 1er lundi de chaque mois place du Champ de Mars et en centre-ville. Gratuit. Rens. : 05 55 56 00 13 place du 14 juillet Saint-Léonard-de-Noblat Saint-Léonard-de-Noblat

