Foire mensuelle, 2 août 2023, La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès . Foire mensuelle 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès

2023-08-02 – 2023-08-02 La Salvetat-Peyralès

Aveyron 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron La Salvetat-Peyralès Marché mensuel tous les premiers mercredis matins du mois sur le tour de ville mairie-salvetat-peyrales@wanadoo.fr +33 5 65 81 80 16 https://www.la-salvetat-peyrales.fr/ 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès

dernière mise à jour : 2023-02-17 par

Détails Catégories d’Évènement: Aveyron, La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès Autres Lieu La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès Adresse 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron 5, place de la mairie Ville La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Departement Aveyron Lieu Ville 5, place de la mairie La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès

La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Aveyron https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la salvetat-peyralesla salvetat-peyrales /

Foire mensuelle 2023-08-02 was last modified: by Foire mensuelle La Salvetat-Peyralès La Salvetat-Peyralès 2 août 2023 5 Aveyron La Salvetat-Peyralès place de la mairie La Salvetat-Peyralès Aveyron

La Salvetat-PeyralèsLa Salvetat-Peyralès Aveyron