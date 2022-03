Foire mensuelle et marché Corbigny Corbigny Catégories d’évènement: Corbigny

Corbigny Nièvre Corbigny Depuis le Moyen-Âge, Corbigny a perpétué la tradition des foires et marchés.

Tous les 2ème mardi du mois, c’est la foire : les artisans et marchands s’emparent de Corbigny. Depuis la place de l’Hôtel de Ville jusqu’à la place Saint Jean, de la rue des Boucheries jusqu’au Champ de Foire (qui porte si bien son nom…), c’est toute la ville qui résonne agréablement au son des négoces.

tourisme@cctbc.fr +33 9 82 56 94 98

