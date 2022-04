Foire mensuelle de L’Isle-sur-le-Doubs L’Isle-sur-le-Doubs L'Isle-sur-le-Doubs Catégories d’évènement: Doubs

L’Isle-sur-le-Doubs Doubs L’Isle-sur-le-Doubs EUR 0 0 Chaque 3ème lundi du mois, L’Isle-sur-le-Doubs accueille une importante foire sur la place du champ de foire. De 8h à 12h, vous pouvez venir flâner auprès des vendeurs de vêtements, produits frais, outillage, chaussures…

