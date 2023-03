Foire mensuelle Corbigny Catégories d’Évènement: Corbigny

Nièvre

Foire mensuelle, 14 mars 2023, Corbigny . Foire mensuelle Champs de foire Corbigny Nièvre

2023-03-14 – 2023-03-14 Corbigny

Nièvre EUR Grande foire mensuel, tous les deuxièmes mardis de chaque mois sur le champs de foire et dans les rues principales. accueil@corbigny.fr +33 3 86 20 11 98 Corbigny

