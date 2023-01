Foire méli-mélo Blangy-sur-Bresle, 5 mars 2023, Blangy-sur-Bresle . Foire méli-mélo Rue Massé de Cormeilles Salle des fêtes Blangy-sur-Bresle Seine-Maritime Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles

Seine-Maritime Pour la 1ère fois à Blangy, rendez-vous à une foire méli-mélo au sein de la salle des fêtes : Livres, jeux, consoles vidéos, cd, DVD, Hi-fi, figurines, etc…

De 9h00 à 17h00 à la salle des fêtes

Petite restauration sur place

Tarifs : 2.00€/la table (limité à 3 tables par inscription)

Infos : 06 86 88 78 25 – 06 48 76 34 57 blangyloisirs@outlook.fr Salle des fêtes Rue Massé de Cormeilles Blangy-sur-Bresle

