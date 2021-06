Foire médiévales Mornay-Berry Mornay-Berry, 12 juin 2021-12 juin 2021, Mornay-Berry.

Foire médiévales Mornay-Berry 2021-06-12 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-13 19:00:00 19:00:00

Mornay-Berry Cher Mornay-Berry

Venez découvrir et passer un moment hors du temps aux Fêtes médiévale de la Grand’Cour. Cette année il y aura encore plus d’animations avec des spectacles et des démonstrations de savoir-faire du Moyen Age, des combats en armure et des artisans venus de tous les horizons. Et banquet médiévale

Foire médiévale annuelle de la Grand’Cour, des spectacles toutes les demi-heures et des jeux pour les enfants vous seront proposé.

Amis@lagrandcour.fr +33 2 48 80 24 45 http://www.lagrandcour.fr/

© Château de la Grand-cour