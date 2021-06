Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Gironde, Soulac-sur-Mer Foire « Les Rendez-vous gastronomiques » Soulac-sur-Mer Soulac-sur-Mer Catégories d’évènement: Gironde

Soulac-sur-Mer

Foire « Les Rendez-vous gastronomiques » Soulac-sur-Mer, 16 juillet 2021-16 juillet 2021, Soulac-sur-Mer. Foire « Les Rendez-vous gastronomiques » 2021-07-16 – 2021-07-18

Soulac-sur-Mer Gironde Découvrez et dégustez les produits du terroir médocain à Soulac : vins, spiritueux, liqueurs, foies gras, charcuteries et autres produits régionaux. Profitez-en aussi pour visiter Soulac, ville au patrimoine architectural exceptionnel. N’oubliez pas la Basilique, ensablée pendant plusieurs siècles avant d’être rénovée sous l’impulsion de l’archevêque de Bordeaux au milieu du 19ème siècle. Découvrez et dégustez les produits du terroir médocain à Soulac : vins, spiritueux, liqueurs, foies gras, charcuteries et autres produits régionaux. Profitez-en aussi pour visiter Soulac, ville au patrimoine architectural exceptionnel. N’oubliez pas la Basilique, ensablée pendant plusieurs siècles avant d’être rénovée sous l’impulsion de l’archevêque de Bordeaux au milieu du 19ème siècle. Découvrez et dégustez les produits du terroir médocain à Soulac : vins, spiritueux, liqueurs, foies gras, charcuteries et autres produits régionaux. Profitez-en aussi pour visiter Soulac, ville au patrimoine architectural exceptionnel. N’oubliez pas la Basilique, ensablée pendant plusieurs siècles avant d’être rénovée sous l’impulsion de l’archevêque de Bordeaux au milieu du 19ème siècle. Découvrez et dégustez les produits du terroir médocain à Soulac : vins, spiritueux, liqueurs, foies gras, charcuteries et autres produits régionaux. Profitez-en aussi pour visiter Soulac, ville au patrimoine architectural exceptionnel. N’oubliez pas la Basilique, ensablée pendant plusieurs siècles avant d’être rénovée sous l’impulsion de l’archevêque de Bordeaux au milieu du 19ème siècle. Les rendez-vous gastronomiques

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Soulac-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu Soulac-sur-Mer Adresse Ville Soulac-sur-Mer lieuville 45.51446#-1.12373