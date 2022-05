Foire-kermesse de Dornach Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Foire-kermesse de Dornach Mulhouse, 21 mai 2022, Mulhouse. Foire-kermesse de Dornach Mulhouse

2022-05-21 14:00:00 – 2022-06-05 22:30:00

Mulhouse Haut-Rhin 0 EUR Venez vous amuser à la foire-kermesse de printemps. Des manèges à sensations, des jeux d’adresse et de hasard vous attendent ! Un bon moment à passer entre amis ou en famille. Venez vous amuser à la foire-kermesse de printemps. Des manèges à sensations, des jeux d’adresse et de hasard vous attendent ! Un bon moment à passer entre amis ou en famille. Mulhouse

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Mulhouse Autres Lieu Mulhouse Adresse Ville Mulhouse lieuville Mulhouse Departement Haut-Rhin

Mulhouse Mulhouse Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mulhouse/

Foire-kermesse de Dornach Mulhouse 2022-05-21 was last modified: by Foire-kermesse de Dornach Mulhouse Mulhouse 21 mai 2022 Haut-Rhin Mulhouse

Mulhouse Haut-Rhin