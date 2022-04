Foire internationale de Toulouse – Du 9 au 18 avril MEETT – Parc des Expositions, 9 avril 2022, Aussonne.

Du 9 au 18 avril 2022, le Parc des expositions et Centre de conventions de Toulouse Métropole accueille plus de 500 exposants tous domaines confondus, de quoi satisfaire les envies des 100 000 visiteurs présents à chaque édition. A chaque édition, plus de 500 exposants de tous les domaines imaginables vendent leurs produits aux visiteurs : aménagement de l’habitat, électroménager, tourisme, sport, artisanat… tous les secteurs sont représentés ! La Foire internationale de Toulouse est un événement majeur proposant, en plus des stands, de nombreuses animations gratuites, avec au programme 2022 : – loterie (tirage au sort quotidien) – nocturnes (12 et 15 avril jusqu’à 22h) – journées gratuites : 12 avril pour les abonnés et les lecteurs de la Dépêche du Midi 13 avril pour les femmes 14 avril pour les plus de 65 ans – village des sports – brocante de la foire – Esport Arena (jeux vidéo) – green village (du 12 au 18 avril) – espace bien-être et beauté (soins et relaxation) – grande roue

Renseignements

MEETT – Parc des Expositions Concorde Avenue, 31840 Aussonne Aussonne Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

