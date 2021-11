Le Grand-Quevilly Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly, Seine-Maritime Foire Internationale de Rouen Parc des expositions de Rouen Le Grand-Quevilly Catégories d’évènement: Le Grand-Quevilly

Du **25 mars au 3 avril mars 2022**, se tiendra la **93ème édition de la Foire de Rouen** au Parc Expo de Rouen ! Cette année, les Vikings et le Normandie seront à l’honneur sur la Foire Internationale de Rouen. Retrouvez en un seul lieu, toutes les nouveautés et les dernières tendances dans l’univers des camping-cars, de la maison, la déco intérieure et extérieure, des arts du monde entier, les artisans locaux, les meilleurs produits du terroir… Shopping, restauration & animations : tout est prévu sur place pour passer un merveilleux moment à 2 ou en famille ! **550 EXPOSANTS** AUTOUR DE DIVERS UNIVERS : > Maison > Vin, terroirs, restaurants > Loisirs, bien-être & shopping > Richesses du monde > Village des camping-cars et des Caravanes > et un Village de l’artisanat proposé par la CMA 76

Entrée payante : 7 € / Tarif réduit : 5 € / Tarif enfant de 12 à 17 ans : 2€ / Gratuit pour les – de 12 ans / Parking gratuit de 4200 places

Du 25 mars au 3 avril mars 2022, se tiendra la 93ème édition de la Foire de Rouen au Parc Expo de Rouen !

