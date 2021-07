Foire internationale de Nantes – REPORTÉE EN AVRIL 2022 Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Nantes.

2021-09-03

Horaire : 10:00 19:00

Gratuit : non 6,50 € / 4,50 € réduit / Gratuit (personnes en situation de handicap, moins de 12 ans, plus de 60 ans à condition d’entrer avant midi, sauf les week-ends et jours fériés)Fortait famille : 16 € BILLETTERIE : www.foiredenantes.fr

La Foire 2021 qui avait été reprogrammée du 28 août au 5 septembre 2021 en raison de la crise sanitaire, ne pourra finalement pas se tenir. Les conditions d’accueil et les incertitudes qui persistent à ce jour, ne permettent pas de réunir tous les ingrédients du succès de ce grand rendez-vous Nantais. Nouvelles dates :Rendez-vous du 2 au 10 avril 2022 au parc des expositions de Nantes.9 jours de divertissement et de shopping dans une ambiance « Légendes Celtes ». Re-trouvez enfin tous les commerçants et artisans de La Foire de Nantes : jardin, maison, beauté, bien-être, produits d’ailleurs, produits malins, gastronomie et terroirs, véhicules de loisir…

Parc des Expos de la Beaujoire / Exponantes Le Parc 2B Rue des Pays de la Loire Nantes Erdre Nantes