Foire Internationale de Metz 2021 Parc des Expositions de Metz Métropole, 24 septembre 2021, Metz.

Foire Internationale de Metz 2021

du vendredi 24 septembre au lundi 4 octobre à Parc des Expositions de Metz Métropole

La FIM a marqué des générations entières qui, année après année, ont contribué à installer le caractère incontournable de l’Evénement. Créée en 1928, le succès qui lui est réservé depuis si longtemps a permis d’inscrire ce rendez-vous dans les habitudes de la population jusqu’à faire partie intégrante de la culture régionale. La FIM en 2021 : 40 000 m² de surface d’exposition, + de 400 stands, 11 jours d’évènements, + de 100 000 visiteurs, + 20 secteurs d’activité. Comme toujours, les organisateurs de la FIM ont à cœur que l’événement soit une réussite pour les visiteurs et les exposants. Mis en parenthèse le temps du confinement, ils ont pris le temps de repenser et de mettre en place une organisation encore plus agile, une implantation différente et plus performante et bien sûr un nouveau protocole sanitaire pour un accueil en toute sécurité.

Parc des Expositions de Metz Métropole rue de la grange aux bois Metz Moselle



