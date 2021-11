FOIRE GRASSE Lunéville, 28 février 2022, Lunéville.

FOIRE GRASSE rue du Pont Rouge et centre ancien Place de la 2ème DC Lunéville

2022-02-28 08:00:00 08:00:00 – 2022-02-28 18:00:00 18:00:00 rue du Pont Rouge et centre ancien Place de la 2ème DC

Lunéville 54300

Organisée la veille de Mardi Gras, par le Football-club Lunéville, la Foire Grasse perdure depuis 1417 et accueille chaque année plus de 200 camelots et exposants répartis dans les rues de la vieille ville et autour du château de Lunéville : vente des traditionnelles saucisses lotharingiennes et des resplendissants bouquets de mimosas. Inscriptions et renseignements au 06.64.87.65.68.

+33 6 64 87 65 68

Mairie de Lunéville

rue du Pont Rouge et centre ancien Place de la 2ème DC Lunéville

dernière mise à jour : 2021-10-30 par