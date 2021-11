Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, Corrèze Foire grasse d’ouverture Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze

Foire grasse d’ouverture Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde, 20 novembre 2021, Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde. Foire grasse d’ouverture Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

2021-11-20 – 2021-11-20

Brive-la-Gaillarde Corrèze Corrèze Brive-la-Gaillarde De 8h à 12h30 sous la Halle Georges Brassens. La saison des Foires grasses commence ! Le marché est riche, vivant, gourmand, apaisant, attirant, sympathique car on est content d’être au milieu de cette opulence de nourriture. De 8h à 12h30 sous la Halle Georges Brassens. Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde

dernière mise à jour : 2021-08-22 par

Détails Catégories d’évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde Adresse Ville Brive-la-GaillardeBrive-la-Gaillarde lieuville Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde