Foire gourmande Croquons nature Saint-Marcel-lès-Valence

Saint-Marcel-lès-Valence

Foire gourmande Croquons nature Saint-Marcel-lès-Valence, 21 mai 2022, Saint-Marcel-lès-Valence.

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Marcel-lès-Valence Drôme Au programme de la foire : un pôle des producteurs bio ou locaux, un pôle des savoir-faire, un village des associations environnementales, animation musicale, calèche, buvette et restauration, débat et causerie. contact@croquonsnature.org +33 6 60 67 34 76 http://www.croquonsnature.org/ Saint-Marcel-lès-Valence

