Foire Gastronomique Bas-en-Basset, 10 novembre 2021, Bas-en-Basset. Foire Gastronomique 2021-11-10 10:00:00 – 2021-11-10 20:00:00

Bas-en-Basset Haute-Loire Bas-en-Basset Une quarantaine de professionnels feront de cette manifestation un lieu de conquête des palais en proposant leurs produits, en expliquant les secrets de leur préparation, et en proposant les accords entre mets et vins.

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

