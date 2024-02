FOIRE FLEURIE Gorron, samedi 16 mars 2024.

FOIRE FLEURIE Gorron Mayenne

Foire Fleurie fête foraine, grande parade musicale, défilé de vélos fleuris…

Samedi 16 et dimanche 17 mars, Gorron est à la fête avec la traditionnelle FOIRE FLEURIE! Au programme

DÉFILÉ DE CHARS FLEURIS

Dimanche 17 mars, départ 14h30 à l’église.

Avec la compagnie l’Étoile Cirée, dynamisme et bonne humeur sont garantis ! Son répertoire moderne et varié invite le public à danser et à chanter avec les musiciens, tout au long du parcours dans Gorron.

Miss Mayenne et ses dauphines (élues la veille au soir à Gorron !) seront les invitées d’honneur de ce cortège sur le char de l’AGAFC.

Les traditionnels vélos fleuris des jeunes Gorronnais sont conviés à participer à cette parade. Au guidon de vélos, trottinettes, draisiennes, tricycles, poussettes, etc., décorés sur le thème des fleurs. Une récompense attend chaque participant.

MARCHÉ DE PRODUCTEURS

Dimanche 17 mars, Rue Magenta, toute la journée, des producteurs locaux de fromages, charcuterie, etc. vous proposeront leurs bons produits.

DÉMONSTRATIONS ARTISANALES ET ARTISTIQUES

Dimanche 17 mars, Rue Magenta, toute la journée.

Venez admirer les savoir-faire, talents d’artistes et d’artisans ferronnier d’art, sculpteur sur bois à la tronçonneuse, céramiste, peintre, graveur…

MINI-FERME

Dimanche 17 mars, Place de la Houssaie, toute la journée.

Une mini-ferme réalisée par les jeunes agriculteurs va plonger les Gorronnais dans un autre univers.

Restauration et buvette, Place de la Houssaie.

MAIS AUSSI…

Les Foulées Gorronnaises, le samedi 16 mars avec 5 courses allant jusqu’à 10kms. Gratuit pour les moins de 13 ans. Organisées par le CANOM.

Les portes ouvertes de la formation BPJEPS, le samedi 16 mars à partir de 14h à la salle omnisports. Echangez avec les formateurs et découvrez les équipements sportifs.

L’élection de Miss Mayenne 2024, le samedi 16 mars à 20h45 à l’Espace Colmont.

Tout le week-end, fête foraine et exposition sur les processions de foi auront lieu.

Un événement proposé par l’AGAFC et la ville de Gorron. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 09:00:00

fin : 2024-03-17 21:45:00

centre-ville

Gorron 53120 Mayenne Pays de la Loire

L’événement FOIRE FLEURIE Gorron a été mis à jour le 2024-02-13 par eSPRIT Pays de la Loire