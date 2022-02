Foire-Exposition Marmande Marmande Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Marmande

Foire-Exposition Marmande, 27 avril 2022, Marmande. Foire-Exposition Espace Expo Avenue Jean Jaurès Marmande

2022-04-27 – 2022-04-27 Espace Expo Avenue Jean Jaurès

Marmande Lot-et-Garonne Marmande Foire-Expo et Village Gourmand durant 5 jours.

– 22 marques de voitures représentées,…

– Programme détaillé prochainement. Foire-Expo et Village Gourmand. +33 6 77 88 66 99 Foire-Expo et Village Gourmand durant 5 jours.

– 22 marques de voitures représentées,…

– Programme détaillé prochainement. Foire-Expo Marmande

Espace Expo Avenue Jean Jaurès Marmande

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne, Marmande Autres Lieu Marmande Adresse Espace Expo Avenue Jean Jaurès Ville Marmande lieuville Espace Expo Avenue Jean Jaurès Marmande Departement Lot-et-Garonne

Marmande Marmande Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marmande/

Foire-Exposition Marmande 2022-04-27 was last modified: by Foire-Exposition Marmande Marmande 27 avril 2022 Lot-et-Garonne Marmande

Marmande Lot-et-Garonne