Foire exposition du Grand Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot

2022-09-01 – 2022-09-01

Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne Villeneuve-sur-Lot

Après 2 ans d’interruption, c’est le grand retour de la Foire Exposition du Grand Villeneuvois, 4 jours de rencontres et de bonnes affaires. Des journées à thèmes, des animations, des grandes soirées festives et gourmandes et bien d’autres surprises.

+33 5 53 70 64 84

