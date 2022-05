Foire Exposition de Picardie d’Automne, 13 octobre 2022, .

Foire Exposition de Picardie d’Automne

2022-10-13 – 2022-06-23

La Foire reste aujourd’hui encore le lieu privilégié pour faire de bonnes affaires dans une atmosphère conviviale ! Toutes les générations s’y retrouvent chaque année et y vivent des moments de partages et de découvertes. Ses 20 500 m² d’exposition lui permettent de s’imposer comme le seul événement réunissant en même temps et au même endroit une offre aussi diversifiée.

Plus d’informations sur le site internet www.foire-de-picardie.com

accueil.megacite@megacite.fr +33 3 22 66 33 33 http://www.foire-de-picardie.com/

