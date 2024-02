FOIRE EXPOSITION DE PICARDIE Amiens, dimanche 9 juin 2024.

Plus de 250 exposants, plusieurs espaces d’exposition (Espace vins et gastronomie Espace habitat et décoration Espace beauté et bien être Espace immobilier Espace festival du jeu ATDJ Espace foire aux plantes), des animations, des rencontres avec les artisans locaux, des conseils, des innovations… Tout pour réaliser vos envies en famille !

De nombreuses célébrités seront de retour sur la foire

THIERRY HECKENDORN le 3 juin.

PATRICK PAROUX le 3 juin.

PHILIPPE CANDELORO le 4 juin.

MICHEL PRUVOT le 6 juin.

CLARA MORGANE le 9 juin.

JEAN-MARC GÉNÉREUX le 10 juin.

Au programme également

Tombola avec 1000 € par jour à gagner.

Spectacle Michel Pruvot le 6 juin à 15h.

Foire aux plantes le samedi 10 et le dimanche 11 juin.

Expo-vente Playmobil du 03 au 11 juin.

Journée de la gendarmerie, …5 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 10:00:00

fin : 2024-06-09 22:00:00

Avenue de l’Hippodrome

Amiens 80000 Somme Hauts-de-France accueil.megacite@megacite.fr

