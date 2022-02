Foire exposition de Morlaix Morlaix, 5 mars 2022, Morlaix.

Foire exposition de Morlaix ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

2022-03-05 10:00:00 – 2022-03-07 19:00:00 ZA de Langolvas Parc des expositions

Morlaix Finistère

Plus de 200 exposants et 10 000 m2 de stands dédiés à l’habitat, la gastronomie et les vins, le jardin, la mode, l’automobile, le nautisme et les loisirs.

Cadeaux, jeux et animations vous attendent durant ces 3 jours d’expositions.

+33 2 98 21 90 63 http://www.deficom-evenements.fr/

Plus de 200 exposants et 10 000 m2 de stands dédiés à l’habitat, la gastronomie et les vins, le jardin, la mode, l’automobile, le nautisme et les loisirs.

Cadeaux, jeux et animations vous attendent durant ces 3 jours d’expositions.

ZA de Langolvas Parc des expositions Morlaix

dernière mise à jour : 2022-01-31 par