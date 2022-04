Foire exposition de Limoges Palais des expositions de Limoges Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du samedi 21 mai au dimanche 29 mai

A l’occasion de la Foire exposition de Limoges et dans le cadre du Joli Mois de l’Europe en Nouvelle-Aquitaine, la Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin sera présente avec un stand d’information sur l’Union européenne. Vous pourrez voir une exposition “L’Union européenne en un clin d’oeil” et participer aux différentes animations, jeux et quiz proposés tout au long de ces 10 jours de foire. Stand d’information, jeux, exposition, animations, quiz,… Palais des expositions de Limoges boulevard Schuman, limoges Limoges La Bastide Haute-Vienne

