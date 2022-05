Foire-exposition Châteauroux Châteauroux ChâteaurouxChâteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Châteauroux Indre 6 avenue Daniel Bernardet Châteauroux Indre Châteauroux Un retour à la tradition ; à l’authentique plus précisément, comme le thème de la 98ème Foire exposition de Châteauroux.

A cette occasion, il y aura : une ferme grandeur nature, une taverne alsacienne animée par le groupe folklorique Alten Kameraden, une animation ludo-éducative sur les fruits et légumes, une animation sur le lait, une exposition-animation “Terre d’Abeilles”, des animations Interbev avec dégustation de viande des éleveurs du département, un atelier sculpture de sujets en cuivre, un village Sécurité routière…

Gilles Colosio viendra également dédicacer son livre, ‘Châteauroux 40 ans d’images’, sur le stand de Châteauroux Métropole. Foire exposition de Châteauroux du 21 au 26 mai 2022 au parc des expositions de Belle Isle à Châteauroux. +33 2 54 34 24 04 Un retour à la tradition ; à l’authentique plus précisément, comme le thème de la 98ème Foire exposition de Châteauroux.

