Foire Expo & Vide-Greniers Salle Yves Garré & Champs de foire Ladon, mercredi 1 mai 2024.

Foire Expo & Vide-Greniers organisé par le Comité des fêtes à la salle Yves Garré et sur le Champs de Foire, restauration et buvette sur place. Fête foraine. Restauration de 12h à 14h sur réservation et le matin même : menu : assiette landaise, tête de veau et pomme vapeur où filet mignon à la dijonnaise et gratin dauphinois, salade, fromage et tartelette aux pommes, 1/4 de vin.

Salle Yves Garré & Champs de foire Ladon Ladon

Comité des fêtes de Ladon