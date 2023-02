Foire Expo & Vide-Greniers Ladon Ladon Catégories d’Évènement: Ladon

Loiret

Foire Expo & Vide-Greniers, 1 mai 2023, Ladon Ladon. Foire Expo & Vide-Greniers Ladon Loiret

2023-05-01 07:30:00 – 2023-05-01 18:00:00 Ladon

Loiret Ladon Foire Expo & Vide-Greniers organisé par le Comité des fêtes à la salle Yves Garré et sur le Champs de Foire, restauration et buvette sur place. Foire Expo & Vide-Greniers cdf.ladon@laposte.net +33 6 99 73 50 20 Pixabay

Ladon

dernière mise à jour : 2023-02-25 par

Détails Catégories d’Évènement: Ladon, Loiret Autres Lieu Ladon Adresse Ladon Loiret Ville Ladon Ladon lieuville Ladon Departement Loiret

Ladon Ladon Ladon Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ladon ladon/

Foire Expo & Vide-Greniers 2023-05-01 was last modified: by Foire Expo & Vide-Greniers Ladon 1 mai 2023 Ladon Ladon, Loiret Loiret

Ladon Ladon Loiret