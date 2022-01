Foire expo du Pays de Montbéliard Montbéliard, 1 avril 2022, Montbéliard.

Foire expo du Pays de Montbéliard L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

2022-04-01 – 2022-04-04 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard Doubs Montbéliard

EUR 0 Pour sa 8e édition, la Foire Exposition du Pays de Montbéliard se veut toujours aussi diversifiée, accueillante et festive. Elle fait désormais partie des événements incontournables de la région. Elle offrira à ses visiteurs, une offre variée dans de nombreux secteurs, représentés par des enseignes locales, nationales et internationales..

Vitrine des savoir-faire, des talents, des initiatives de notre territoire, la Foire met en lumière plus de 150 exposants, afin de donner à cet événement un rendu exceptionnel. Les festivités, qui font également la réputation de la Foire et son attractivité, sont également au programme. Deux nocturnes riches et festives, auront lieu dans le grand Hall restauration et spectacles, le vendredi 1er avril et le samedi 2 avril. Ambiance garantie !

http://www.foiredupaysdemontbeliard.fr/

L’Axone 6 rue du Commandant Rossel Montbéliard

