Foire expo du Grand Dax Dax, 21 avril 2023, Dax .

Foire expo du Grand Dax

Parc des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax Landes

2023-04-21 – 2023-04-23

Parc des Arènes 1 Bd Lasaosa

Dax

Landes

0 0 EUR Durant ces trois jours, vous pourrez découvrir, apprendre, vous divertir et vous détendre. Cette année, les exposants seront répartis autour de 5 grands thèmes :

Habitat & jardin-Gastronomie-Automobile-Bien être/Bien vivre

Métiers d’art.

2 concerts sous chapiteau ( 3 AMBIANCES le vendredi, L’HERITAGE GOLDMAN le samedi).

Vendredi de 11h à 00h, samedi de 10h à 00h et dimanche de 10h à 19h.

Espace restauration et gastronomie vendredi et samedi soirs.

+33 5 53 45 72 12 Alliance Expo

Parc des Arènes 1 Bd Lasaosa Dax

