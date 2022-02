Foire expo du Grand Dax Dax Dax Catégories d’évènement: Dax

Dax Landes EUR 0 0 Pendant trois jours, les professionnels de l’habitat, déco-jardin, automobiles, camping-car, de la gastronomie et du vins seront à votre écoute. Vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h. Pendant trois jours, les professionnels de l’habitat, déco-jardin, automobiles, camping-car, de la gastronomie et du vins seront à votre écoute. Restauration en continu avec les producteurs.

Pendant trois jours, les professionnels de l'habitat, déco-jardin, automobiles, camping-car, de la gastronomie et du vins seront à votre écoute. Restauration en continu avec les producteurs.

Vendredi de 11h à 19h, samedi et dimanche de 10h à 19h.

+33 5 53 45 72 12

Foire expo du Grand Dax
Parc des Arènes 1 Bd Lasaosa
Dax
2022-04-22 – 2022-04-24

