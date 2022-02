FOIRE EXPO DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

FOIRE EXPO DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu, 1 avril 2022, Segré-en-Anjou Bleu. FOIRE EXPO DE SEGRÉ Route de Pouancé, Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu

2022-04-01 – 2022-04-03 Route de Pouancé, Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des Expositions

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Rendez-vous du 1er au 3 avril 2022 pour une nouvelle édition de la Foire Expo de Segré !

Plus de détails à venir. Plus de 120 exposants, des animations et une restauration sur place ! La foire expo de Segré se tiendra du 1er au 3 avril 2022. foiresegre@gmail.com Rendez-vous du 1er au 3 avril 2022 pour une nouvelle édition de la Foire Expo de Segré !

Plus de détails à venir. Plus de 120 exposants, des animations et une restauration sur place ! Route de Pouancé, Sainte-Gemmes d’Andigné Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu

dernière mise à jour : 2022-01-14 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Route de Pouancé, Sainte-Gemmes d'Andigné Parc des Expositions Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville Route de Pouancé, Sainte-Gemmes d'Andigné Parc des Expositions Segré-en-Anjou Bleu Departement Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/segre-en-anjou-bleu/

FOIRE EXPO DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu 2022-04-01 was last modified: by FOIRE EXPO DE SEGRÉ Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu 1 avril 2022 maine-et-loire Segré-en-Anjou Bleu

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire