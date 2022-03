FOIRE EXPO DE RENAZÉ Renazé, 21 mai 2022, Renazé.

FOIRE EXPO DE RENAZÉ Salle Omnisports Rue des Sports Renazé

2022-05-21 – 2022-05-21 Salle Omnisports Rue des Sports

Renazé Mayenne Renazé

Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, l’ARCIA vous donne rendez-vous pour la Foire Expo de Renazé. Au programme :

– exposants

– concours de dessin et tirs au but

– balade en calèche

– fête foraine

– magicien le dimanche

– restauration sur place

A gagner, un week-end à Disney Land Paris (2 adultes et 2 enfants)

Entrée gratuite.

les 21 et 22 mai, rendez-vous à la salle omnisports pour la Foire Expo de Renazé

foirecommercialerenaze@gmail.com

Le samedi 21 et le dimanche 22 mai, l’ARCIA vous donne rendez-vous pour la Foire Expo de Renazé. Au programme :

– exposants

– concours de dessin et tirs au but

– balade en calèche

– fête foraine

– magicien le dimanche

– restauration sur place

A gagner, un week-end à Disney Land Paris (2 adultes et 2 enfants)

Entrée gratuite.

Salle Omnisports Rue des Sports Renazé

dernière mise à jour : 2022-03-22 par