Foire Expo de Pont-l’Abbé Square et Parking de la Madeleine Pont-l’Abbé Finistère

La foire Expo de Pont-l’Abbé à pour objectif d’offrir aux agents économiques (artisans, commerçants, etc.) un moyen efficace de mettre en valeur leur entreprise et de développer leur activité en exposant dans cette vitrine désormais incontournable.

Pour cette 43ème édition, près de 120-150 exposants se réuniront .Nouveauté l’espace s’agrandit avec un chapiteau de 80m de long sur 90 de large et un espace de 600m2 sera dédié au bar, bar à huîtres, planches apéros, restaurant ,crêperie.

Les différentes catégories d’exposants Habitat et équipement de la maison

Auto Moto Utilitaires Vélo, Ameublement, Gastronomie, Jardin et Loisirs.

Animations prévues (programme à venir)

L’espace forum sera dévolu, cette année, à des conférences sur le thème de l’environnement et du développement durable. Elles

devraient être couplées avec des ateliers de démonstration sur différents métiers. L’Armée de terre sera également à nouveau présente

avec le renfort d’une unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.

Ouverture le 4 octobre à partir de 13h et le samedi 5 octobre , une animation musicale le soir est prévue. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-04

fin : 2024-10-07

Square et Parking de la Madeleine Rue Mstislav Rostropovitch

Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne

