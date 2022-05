FOIRE EXPO DE NANCY Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle

Vandœuvre-lès-Nancy

FOIRE EXPO DE NANCY Vandœuvre-lès-Nancy, 4 juin 2022, Vandœuvre-lès-Nancy. FOIRE EXPO DE NANCY Vandœuvre-lès-Nancy

2022-06-04 – 2022-06-12

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy La 86ème édition de la Foire Expo de Nancy sera placée sous le signe des retrouvailles. 9 jours de shopping, d’échanges, et de festivités ! Rendez-vous au Parc Expo de Nancy pour : – Le rendez-vous commercial de la région

– Une exposition évènement « Irlande, terre de légendes »

– 3 soirées nocturnes festives

– Des journées à thème et des évènements éphémères

– Une offre de restauration variée et de nombreux rendez-vous gourmands (démonstrations, concours…)

– Des animations pour toute la famille dont les ateliers Lego, les jeux du Stan, la ferme pédagogique

– Des nouveautés dont un grand concert d’ouverture avec Kyo le samedi 4 juin Programme détaillé, nocturnes, journées à thèmes, tarifs spéciaux à découvrir sur le site Internet de la Foire Expo de Nancy +33 3 83 15 68 00 https://foireexpo-nancy.com/ Vandœuvre-lès-Nancy

dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Catégories d’évènement: Meurthe-et-Moselle, Vandœuvre-lès-Nancy Autres Lieu Vandœuvre-lès-Nancy Adresse Ville Vandœuvre-lès-Nancy lieuville Vandœuvre-lès-Nancy Departement Meurthe-et-Moselle

FOIRE EXPO DE NANCY Vandœuvre-lès-Nancy 2022-06-04 was last modified: by FOIRE EXPO DE NANCY Vandœuvre-lès-Nancy Vandœuvre-lès-Nancy 4 juin 2022 Meurthe-et-Moselle Vandœuvre-lès-Nancy

Vandœuvre-lès-Nancy Meurthe-et-Moselle