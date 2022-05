Foire-expo de Cérences Cérences Cérences Catégories d’évènement: 50510

Cérences 50510 Cérences L’association CERENCES AVENIR ENTREPRISES, organise une foire expo les 18 et 19 juin avec au programme : samedi FOIRE EXPO à partir de 10H jusqu’à 18H

samedi à partir de 18H marché nocturne suivi d’un apéro concert deux groupe AURELIEN puis CHRYSALIDE.

