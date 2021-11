Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres Foire Expo Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Deux-Sèvres

Foire Expo Bressuire, 1 avril 2022, Bressuire. Foire Expo route de Thouars Bocapole Bressuire

2022-04-01 – 2022-04-04 route de Thouars Bocapole

Bressuire Deux-Sèvres Foire commerciale, foire agricole, fête foraine. Ce sont 200 exposants qui seront présents sur les 4 jours. Nombreuses animations tout au long du week-end. Pays invité : l’Ukraine Foire commerciale, foire agricole, fête foraine. Ce sont 200 exposants qui seront présents sur les 4 jours. Nombreuses animations tout au long du week-end. Pays invité : l’Ukraine +33 5 49 81 23 45 Foire commerciale, foire agricole, fête foraine. Ce sont 200 exposants qui seront présents sur les 4 jours. Nombreuses animations tout au long du week-end. Pays invité : l’Ukraine Bressuire Bocage Animations

route de Thouars Bocapole Bressuire

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: Bressuire, Deux-Sèvres Autres Lieu Bressuire Adresse route de Thouars Bocapole Ville Bressuire lieuville route de Thouars Bocapole Bressuire