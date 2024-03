Foire du week-end du 1er mai Cadillac, vendredi 26 avril 2024.

Foire du week-end du 1er mai Cadillac-sur-Garonne Gironde

PROGRAMME

Vendredi 26 avril

– Ouverture de la fête foraine sur la Plaine des sports.

– Exposition de véhicules neufs Renault et Citroën.

– Inauguration des festivités à 19h30.

Dimanche 28 avril

– Exposition de véhicules de collection par l’association Rétro Passion des 2 Rives sur les allées et la bastide.

– Espace bourse à l’auto et restaurateurs automobiles.

– Concours d’élégance pour élire la plus belle voiture !

– Exposition de véhicules neufs Renault et Citroën.

– Présence de foodtrucks, restaurants ouverts.

Mardi 30 avril

– Défilé de mode en hommage à Lily Ballot organisé par l’UCAC et animation musicale à partir de 19h.

– Repas sous la halle par l’association Showroom.

– Retraite aux flambeaux.

– Feu d’artifice à 23h.

– Bal dansant sous la halle jusqu’à 2h.

Mercredi du 1er mai

– Animations proposées par l’UCAC.

– Vide grenier organisé par le Showroom. .

Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

