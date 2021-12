Veules-les-Roses Veules-les-Roses Seine-Maritime, Veules-les-Roses Foire du Val Veules-les-Roses Veules-les-Roses Catégories d’évènement: Seine-Maritime

Veules-les-Roses

Foire du Val Veules-les-Roses, 2 octobre 2022, Veules-les-Roses. Foire du Val Veules-les-Roses

2022-10-02 – 2022-10-02

Présentation de chevaux de trait, de selle, poneys, baudets, moutons, petits animaux…

dernière mise à jour : 2021-12-20 par

