Foire du trône Foire du Trône, 1 avril 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du vendredi 01 avril 2022 au lundi 06 juin 2022 :

La Foire du Trône est de retour du 1er avril au 6 juin 2022, sur la Pelouse de Reuilly à Paris. Avec ses 350 attractions et ses 80 manèges, la Foire du Trône ravira petits et grands !

Tournez manèges ! C’est reparti pour la Foire du Trône ! les manèges de la plus grande fête foraine d’Europe accueilleront des milliers de personnes chaque jour. La Foire du Trône, est l’une des plus anciennes et des plus festives d’Europe !

PROGRAMME DE CETTE NOUVELLE ÉDITION

Vendredi 1er avril : Soirée d’inauguration en faveur de la Fondation La Voix de l’Enfant qui vient cette année en aide aux enfants en Ukraine. Lors de cette soirée d’inauguration spéciale, un bracelet est en vente à 10€ dont les ventes sont reversés à la Fondation. Avec ce bracelet, vous aurez accès à tous les manèges de la fête foraine à moins 50%. A vous donc le max de manèges de 18h à 23h

La journée portugaise, la journée chinoise, la cavalcade, ou le feu d’artifice…Vous pourrez aussi profitez de journées spéciales qui viendront ponctuées cette nouvelle édition.

Foire du Trône Pelouse de Reuilly – Porte dorée Paris 75012

Contact : https://www.foiredutrone.com/

