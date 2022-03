FOIRE DU PRINTEMPS DE BELPECH Belpech Belpech Catégories d’évènement: Aude

2022-04-03 08:00:00 – 2022-04-03 18:00:00

Belpech Aude Belpech Chaque année le Comité des Foires de Belpech, avec le soutien du Comité des Fêtes, vous invite à partager un moment de convivialité autour des produits du terroir. La viande bovine est à l’honneur mais pas seulement… – Marché de produits du terroir

– Marché aux fleurs

– Exposition de vieux tracteurs et défilé dans les rues

– Vitrine des races laitières départementales.

– Exposition de vaches, cochons, chevaux, moutons, volailles, chèvres

– Concours de desserts

– Intronisations de la Confrérie des Salsaïres – Repas du terroir à 13h dans la salle des fêtes https://belpech.wixsite.com/belpech/foire-de-printemps-de-belpech Belpech

