Foire du Printemps Aire-sur-l’Adour, 9 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Foire du Printemps Aire-sur-l’Adour

2022-04-09 – 2022-04-09

Aire-sur-l’Adour Landes

L’association des commerçants d’Aire UC2A pour propose une journée dédiée au printemps.

Salon du jardin : Expo vente de plantes, matériel, aménagement et décoration de jardin.

Un espace vignerons dégustation

Restauration sur place

Mais aussi élection de la plus belle vitrine des commerçants du centre ville et un concours photos sur Facebook ouvert à tous.

Animations commerciales diverses

+33 5 58 71 64 70

uc2a

Aire-sur-l’Adour

dernière mise à jour : 2022-02-21 par