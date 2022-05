Foire du Picodon Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Foire du Picodon, 17 juillet 2022, Saou. Foire du Picodon Saou

2022-07-17 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-17 18:00:00 18:00:00

Saou 26400 Depuis plus de 40 ans, pour les habitants de Saoû, ce 3e dimanche de juillet est incontournable! Foire de produits locaux, buvette avec vente à emporter. info@fetedupicodon.com http://www.fetedupicodon.com/ Saou

