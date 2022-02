Foire du neuf et de l’occasion Salle des fêtes de Saint-Jean Lachalm Saint-Jean-Lachalm Catégories d’évènement: Haute-Loire

Salle des fêtes de Saint-Jean Lachalm, le dimanche 24 avril à 08:00

Avec vide-greniers. Organisé par le Comité des fêtes. Repas à midi.

Entrée libre

…de matériel agricole + brocante Salle des fêtes de Saint-Jean Lachalm Saint Jean Lachalm Saint-Jean-Lachalm Haute-Loire

